Один засіб на усі випадки життя: 10 речей, які можна і треба мити пральним порошком

Прочистіть злив

Якщо у вас засмітився злив у ванній чи на кухні, не поспішайте викликати сантехніка. Вилийте чверть склянки прального порошку у стік, а потім повільно залийте п’ять літрів гарячої (але не киплячої) води. Спільна дія порошку і теплої води допоможе розчинити та вимити забруднення з труб.

Помийте підлогу

Ферменти в пральному порошку відмінно справляються з плямами на підлозі, адже багато з них схожі на забруднення на одязі. Додайте одну чайну ложку порошку в теплу воду, помийте підлогу, використовуючи добре віджату ганчірку чи швабру. Це простий і ефективний спосіб підтримувати чистоту підлогових покриттів.

Відмийте решітки духовки

Решітки від духовки часто важко очистити, але пральний порошок допоможе вам з цим. Замочіть решітки на ніч у воді з трьома чвертями склянки порошку. Вранці залишиться лише легко їх протерти - забруднення зійдуть без зайвих зусиль.

Обробіть плями на тканинах

Замість спеціальних засобів для виведення плям, спробуйте розчин прального порошку. Нанесіть його на пляму, зачекайте 5-10 хвилин, а потім акуратно потріть. Це допоможе позбутися навіть стійких слідів без використання агресивної хімії.

Помийте автомобіль

Пральний порошок справляється з брудом на автомобілі не гірше за спеціальні засоби. Розведіть до однієї столової ложки порошку у відрі з водою і помийте кузов. Головне - не переборщіть, щоб не пошкодити лакофарбове покриття.

Пральний порошок - це майже універсальний мийний засіб (фото: Freepik)

Виведіть плями з оббивки та килимів

Дитячі "шедеври" на меблях - не проблема. Розведіть чайну ложку порошку у воді, змочіть чисту тканину та акуратно витріть забруднення. Потім пройдіться вологою ганчіркою, щоб змити залишки мила і не допустити появи нових плям.

Очистіть вуличні меблі

Пральний порошок підходить для очищення пластикових і дерев’яних меблів на терасі чи у дворі. Розведіть порошок у воді й відмийте ним пил, плісняву чи сліди від квіткового пилку. Після цього протріть меблі вологою ганчіркою і дайте висохнути.

Виведіть плями олії з бетону

Плями машинного мастила на бетоні здаються невивідними, але це не так. Нанесіть концентрований розчин прального порошку на пляму, потріть щіткою і залиште на 15-20 хвилин. Потім змийте чистою водою - бетон знову стане чистим.

Почистіть ванну

Пральний порошок ефективно усуває сліди поту, себуму та мильної піни у ванній. Просто розведіть порошок у воді та пройдіться по поверхні ванни губкою або щіткою. Спеціальні засоби при цьому не знадобляться.

Помийте посуд

Якщо закінчилася рідина для миття посуду, порошок стане вам у пригоді. Використовуйте його дуже помірно - невелика кількість на губку допоможе легко відмити жир і залишки їжі. Пам’ятайте, що порошок концентрований, тому ретельно змивайте його з посуду.