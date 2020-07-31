Один из заместителей главы НБУ уволился с должности

Фото: Сергей Холод (пресс-служба НБУ)

Холод отвечал за платежные системы и денежный оборот

Совет Национального банка на заседании 31 июля 2020 года уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Его полномочия прекратятся с 3 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, заявление об увольнении по собственному желанию Холод подал главе НБУ Кириллу Шевченко. На этой должности он отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Глава НБУ поблагодарил Холода за его работу в Национальном банке и заявил, что будущий руководитель этого направления должен сохранить и приумножить достижения НБУ сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного обращения в Украине.

Холод начал работу на должности заместителя главы НБУ с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой наличного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Он возглавил НБУ вместо Якова Смолия, который решил уйти с должности в начале июля из-за политического давления.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о намерении сохранить принцип коллегиального принятия решений в НБУ.