Один з заступників голови НБУ звільнився з посади

Фото: Сергій Холод (прес-служба НБУ)

Холод відповідав за платіжні системи та грошовий обіг

Рада Національного банку на засіданні 31 липня 2020 року звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ. Він буде звільнений з 3 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, заяву про звільнення за власним бажанням Холод подав голові НБУ Кирилу Шевченку. На цій посаді він відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Голова НБУ подякував Холоду за його роботу у Національному банку та заявив, що майбутній очільник цього напряму має зберегти та примножити досягнення НБУ сфері впровадження безготівкових розрахунків та оптимізації готівкового обігу в Україні.

Холод розпочав роботу на посаді заступника голови НБУ з 23 липня 2018 року. Він опікувався розвитком і регулюванням діяльності платіжних та розрахункових систем, управлінням системою готівкового обігу і реалізацією внутрішньої трансформації Національного банку.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Він очолив НБУ замість Яківа Смолія, який вирішив піти з посади на початку липня через політичний тиск.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про намір зберегти принцип колегіального ухвалення рішень у НБУ.