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Один з топбанкірів Швеції. ПриватБанк обрав нового голову правління

Фото: Мікаель Бьоркнерт (privatbank ua)
Автор: Наталія Юрченко

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління. Ним став один з топбанкірів Швеції Мікаель Бьоркнерт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

Наглядова рада ПриватБанку у понеділок, 7 жовтня, оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління. На цій посаді він замінить Герхарда Бьоша.

Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

Він відомий на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань.

Бьоркнерт також обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія), члена ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції). 

Як зазначили у ПриватБанку, Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів.

"Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу. Разом із талановитими співробітниками та за підтримки наглядової ради ми працюватимемо над забезпеченням стійкої цінності для всіх стейкхолдерів", - сказав Бьоркнерт після свого обрання.

Призначення підлягає регуляторному погодженню Національного банку. 

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року стало відомо, що наглядова рада ПриватБанку вирішила змінити правління. Герхард Бьош, який очолював ПриватБанк три роки, пішов з посади.

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ПриватБанк