RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Один из топ-банкиров Швеции. ПриватБанк избрал нового главу правления

Фото: Микаэль Беркнерт (privatbank ua)
Автор: Наталья Юрченко

Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового главу правления. Им стал один из топ-банкиров Швеции Микаэль Беркнерт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Наблюдательный совет ПриватБанка в понедельник, 7 октября, объявил об избрании Микаэля Беркнерта на должность главы правления. На этой должности он заменит Герхарда Беша.

У Микаэля Беркнерта более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях. До этого он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

Он известен на международном уровне эксперт банковского сектора и является советником высшего руководства разных мировых банков по стратегическим вопросам.

Беркнерт также занимал должность главы совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителя направления международных транзакций в банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

Как отметили в ПриватБанке, Беркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к предстоящим вызовам.

"Для меня большая честь стать частью ПриватБанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежат доверие, инновации и служение украинскому народу. Вместе с талантливыми сотрудниками и при поддержке наблюдательного совета мы будем работать над обеспечением устойчивой ценности для всех стейкхолдеров", - сказал Беркнерт после своего назначения.

Назначение подлежит регуляторному согласованию Национального банка.

 

Напомним, в конце июня 2024 года стало известно, что наблюдательный совет ПриватБанка решил сменить правление. Герхард Беш, который возглавлял ПриватБанк три года, ушел с поста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк