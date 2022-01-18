ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жодне питання не вирішується без урахування позиції України, - Кулеба

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 січня 2022 19:25
Жодне питання не вирішується без урахування позиції України, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, що відбувається без неї. За його словами, жодне питання про безпеку країни не вирішується без урахування позиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

"Ми знаємо, що відбувається на переговорах США з РФ, знаємо, що відбувається на переговорах з НАТО, з ОБСЄ... Тому немає жодних підстав стверджувати, що щось трапляється без України...", - розповів Кулеба.

Він також зазначив, що позицію України враховують.

"Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Кулеба вважає, що українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо "триматимуть голову холодною". А сама ситуація залишається під контролем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік