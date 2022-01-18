Жодне питання не вирішується без урахування позиції України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, що відбувається без неї. За його словами, жодне питання про безпеку країни не вирішується без урахування позиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

"Ми знаємо, що відбувається на переговорах США з РФ, знаємо, що відбувається на переговорах з НАТО, з ОБСЄ... Тому немає жодних підстав стверджувати, що щось трапляється без України...", - розповів Кулеба.

Він також зазначив, що позицію України враховують.

"Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - підсумував міністр.