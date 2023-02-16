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Один з уроків війни в Україні: в США розмірковують над збільшенням оборонного бюджету

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Четвер 16 лютого 2023 12:53
Один з уроків війни в Україні: в США розмірковують над збільшенням оборонного бюджету Фото: Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Пентагоні відбувається переоцінка того, скільки боєприпасів потрібно для сучасної війни. Розглядають можливість збільшення оборонного бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі для Financial Times.

"Одним з уроків цієї війни є дуже високі темпи споживання боєприпасів, і ми переглядаємо власні запаси та плани, щоб переконатися, що ми все зробили правильно", - пояснив Міллі.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів, в Пентагоні оцінюють потреби, які пізніше можна буде закласти до бюджету.

Також Міллі зауважив, що потреба у більшій кількості західних боєприпасів пов’язана з майбутнім контрнаступом України. Згідно з оцінкою, ЗСУ щодня роблять більше ніж 5 тисяч артилерійських пострілів, тоді як Росія - вчетверо більше.

Міллі додав, що будь-який контрнаступ вимагатиме західної зброї на мільярди доларів, включаючи танки та артилерію. Також він відзначив, що війна повторила уроки Другої світової війни, згідною з якою, агресію треба зупинити "твердістю, стримуванням та військовою силою", однак через ядерний арсенал Росії ставки наразі вищі.

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