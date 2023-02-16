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Один из уроков войны в Украине: в США размышляют над увеличением оборонного бюджета

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Четверг 16 февраля 2023 12:53
Один из уроков войны в Украине: в США размышляют над увеличением оборонного бюджета Фото: Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Пентагоне проходит переоценка того, сколько боеприпасов нужно для современной войны. Рассматривается возможность увеличения оборонного бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли для Financial Times.

"Одним из уроков этой войны очень высокие темпы потребления боеприпасов, и мы пересматриваем собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", - пояснил Милли.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов, в Пентагоне оценивают потребности, которые позже можно будет заложить в бюджет.

Также Милли отметил, что потребность в большем количестве западных боеприпасов связана с предстоящим контрнаступлением Украины. Согласно оценке, ВСУ ежедневно производят более 5 тысяч артиллерийских выстрелов, тогда как Россия - в четыре раза больше.

Милли добавил, что любое контрнаступление потребует западного оружия на миллиарды долларов, включая танки и артиллерию. Также он отметил, что война повторила уроки Второй мировой войны, согласно которой агрессию нужно остановить "твердостью, сдерживанием и военной силой", однако из-за ядерного арсенала России ставки пока выше.

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