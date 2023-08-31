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Один з українських заводів відновив виробництво мінометів: скільки вже передали ЗСУ

Україна, Четвер 31 серпня 2023 13:42
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Один з українських заводів відновив виробництво мінометів: скільки вже передали ЗСУ Фото: "Українська бронетехніка" відновила виробництво мінометів (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Наталія Юрченко

Вітчизняний завод "Українська бронетехніка" відновив виробництво мінометів різних калібрів. Захисники отримали вже понад 600 мінометів українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу підприємства.

"Українська бронетехніка" зазначила, що виробництво мінометів проходить на релокованих заводах, бо частина потужностей на сході України була окупована ворогом.

Зараз вітчизняне підприємство виробляє міномети 82-мм та 120-мм калібру. За цей рік Сили оборони вже отримали понад 600 одиниць мінометів від українського виробника.

Підприємство зазначає, що порівняно з довоєнним період потужності нарощуються. Завод виконує як державні замовлення, так і волонтерські.

Фото: "Українська бронетехніка" відновила виробництво мінометів (facebook.com/ukrainianarmor)

Виробництво зброї

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" повідомили, що Україна запустила власне виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Також нещодавно завод "Українська бронетехніка" повідомив, що передав українським захисникам першу партію 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів. Ці боєприпаси виготовляють за кордоном.

Також Міністерство оборони України прийняло озброєння ще сім нових видів зброї, серед них гаубиці та міномети різних калібрів.

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