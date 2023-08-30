Українська армія прийняла на озброєння нові гармати та міномети

Українська армія прийняла на озброєння нові види іноземної зброї. Йдеться про гаубиці та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Збройні сили України офіційно взяли на озброєння:

152-мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 DANA (виробник Словаччина);

152-мм самохідну гармату Zuzana-2 (Словаччина);

155-мм саморухому гаубицю TRF1 (Франція);

105-мм гаубицю M101 (США);

120-мм міномет M/41D (Фінляндія);

82-мм міномет EM-82;

82-мм міномет Warrior 82.

"Під час війни у нас немає зволікань. Процедура достатньо проста, де ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги", - зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Всього з 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації 246 зразків озброєння та військової техніки. Серед них 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.

Українські дрони

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Детальніше про те, як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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