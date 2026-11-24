Українська компанія TAF Industries та канадський розробник у сфері безпілотних літальних апаратів Draganfly уклали меморандум про стратегічну співпрацю. Угода закладає основу для спільного дронів.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі TAF Industries.

"Це перша співпраця для TAF Industries, де ми виходимо за межі Європи, і розширюємо географію наших партнерств", - зазначив Олександр Яковенко, засновник TAF Industries.

Зазначається, що меморандум закріплює наміри обох компаній щодо локалізації виробництва безпілотних систем на території Канади - передусім для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Сторони планують детально оцінити перспективи розгортання виробничих потужностей у Канаді, проведення спільних досліджень і розробок, а також створення технологічних рішень, що відповідатимуть актуальним оборонним викликам обох країн.

Поєднання експертиз компаній дозволить налагодити випуск безпілотників для Сил оборони України, Збройних сил Канади, а в перспективі - і для союзників в інших регіонах світу.

Також зазначається, що компанія Draganfly працює в Україні з 2022 року, постачаючи свої платформи для гуманітарних місій, доставки вантажів і гуманітарного розмінування. Канадські партнери продемонстрували послідовну підтримку та глибоко розуміють реальні виклики, з якими сьогодні стикається Україна.