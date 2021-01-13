Лише один український тенісист подолав кваліфікацію Australian Open

Сергій Стаховський - єдиний з українських тенісистів, хто зумів пробитися в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії 2021 роки (Australian Open). У завершальному раунді відбору він обіграв володаря wild card Дейна Суїні з Австралії.
Зустріч тривала трохи більше ніж дві години. Поступившись у першому сеті, українець впевнено взяв дві наступні партії - 2:6, 6:3, 6:1.
@Stako_tennis scores another shot at the AO.#AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/vBpsWGAdkZ— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021
Стаховський стане єдиним представником України у чоловічій сітці Australian Open. Раніше завершив боротьбу в турнірі Ілля Марченко. Він програв бельгійцю Кіммеру Коппеянсу в стартовому матчі кваліфікації.
Також сьогодні свій матч у фіналі кваліфікації провела Леся Цуренко. Вона не змогла обіграти росіянку Людмилу Самсонову - 6:7(1), 2:6.
Melbourne next for Liudmila Samsonova #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/Ff7wUYK5yN— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021
На стадії другого раунду відбору покинули турнір Ангеліна Калініна, програвши лідеру посіву словенці Кайе Юван, і Катаріна Завацька, яка зазнала поразки від Анкіте Райне з Індії. У першому колі кваліфікації вилетіла Дарина Снігур, поступившись американці Кеті Макналлі.
Матчі кваліфікації Australian Open в нинішньому році проходять в катарській Досі (10-13 січня). Турнір пройде з 8 по 21 лютого в Мельбурні. В основну сітку заявлені три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Участь останньої опинилося під питанням через звинувачення у вживанні допінгу.
Нагадаємо, минулого року переможець Australian Open став першою ракеткою світу.