Лише один український тенісист подолав кваліфікацію Australian Open

Сергій Стаховський - єдиний з українських тенісистів, хто зумів пробитися в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії 2021 роки (Australian Open). У завершальному раунді відбору він обіграв володаря wild card Дейна Суїні з Австралії.

Зустріч тривала трохи більше ніж дві години. Поступившись у першому сеті, українець впевнено взяв дві наступні партії - 2:6, 6:3, 6:1.

