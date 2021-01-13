Лише один український тенісист подолав кваліфікацію Australian Open

Фото: Сергій Стаховський (twitter.com/AustralianOpen)

Сергій Стаховський - єдиний з українських тенісистів, хто зумів пробитися в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії 2021 роки (Australian Open). У завершальному раунді відбору він обіграв володаря wild card Дейна Суїні з Австралії.

Зустріч тривала трохи більше ніж дві години. Поступившись у першому сеті, українець впевнено взяв дві наступні партії - 2:6, 6:3, 6:1.

Стаховський стане єдиним представником України у чоловічій сітці Australian Open. Раніше завершив боротьбу в турнірі Ілля Марченко. Він програв бельгійцю Кіммеру Коппеянсу в стартовому матчі кваліфікації.

Також сьогодні свій матч у фіналі кваліфікації провела Леся Цуренко. Вона не змогла обіграти росіянку Людмилу Самсонову - 6:7(1), 2:6.

На стадії другого раунду відбору покинули турнір Ангеліна Калініна, програвши лідеру посіву словенці Кайе Юван, і Катаріна Завацька, яка зазнала поразки від Анкіте Райне з Індії. У першому колі кваліфікації вилетіла Дарина Снігур, поступившись американці Кеті Макналлі.

Матчі кваліфікації Australian Open в нинішньому році проходять в катарській Досі (10-13 січня). Турнір пройде з 8 по 21 лютого в Мельбурні. В основну сітку заявлені три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Участь останньої опинилося під питанням через звинувачення у вживанні допінгу.

Нагадаємо, минулого року переможець Australian Open став першою ракеткою світу.