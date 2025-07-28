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Один укол - мільйон євро. Чому ліки від рідкісних хвороб такі дорогі: пояснює генетик

Понеділок 28 липня 2025 15:00
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Один укол - мільйон євро. Чому ліки від рідкісних хвороб такі дорогі: пояснює генетик Чому лікування генеттичних хвороб коштує, як квартира (фото: Pixabay)
Автор: Юлія Гаюк

Рідкісні генетичні захворювання виникають спонтанно й непередбачувано, а вартість ліків для таких пацієнтів може сягати мільйонів євро. Причина - не кількість препарату, а вартість його розробки та малий попит на ринку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук і генетик-геронтолог Олександр Коляда.

Чому виникають рідкісні генетичні хвороби

За його словами, мутації можуть з'являтися в будь-якій клітині незалежно від статі, статусу чи країни проживання людини.

"Кожна наша клітина в будь-який момент часу може майже з однаковою ймовірністю в кожному з генів нашого геному отримати мутацію. І на це не впливає майже нічого з навколишнього середовища", - додає генетик.

Саме тому, за словами генетика, захворювання на кшталт Аддісонової хвороби, що трапляється раз на сотні мільйонів, - це "лотерея".

Чому лікування коштує мільйони

На перший погляд, це здається нелогічним, адже мова йде лише про кілька десятків пацієнтів. Але саме це і є поясненням високої ціни.

"Саме тому, що це один укол на 100 людей у світі. У тому Всесвіті, де ми з вами живемо, ліки розробляють фармацевтичні компанії, які в абсолютній більшості є приватними та комерційними. Це їхній бізнес, вони заробляють на цьому гроші", - пояснює вчений.

Як фармкомпанії рахують вартість ліків

За словами Олександра, у середньому по фармакологічному ринку випуск нового препарату коштує приблизно один-два мільярди доларів. Цей шлях займає приблизно 10 років.

Ринок орфанних захворювань (хвороби, що трапляються дуже рідко, зазвичай менше ніж 1 випадок на 2000 населення - ред.) невеликий, тому прибутки для фармкомпаній теж обмежені. Набагато вигідніше працювати над популярними препаратами, наприклад, проти нежитю, еректильної дисфункції, депресії тощо.

Одна з причин високої ціни - також фінансування провальних проєктів.

"Фармкомпанії включають у вартість усі ті препарати, які не дійшли до ринку. Щоб отримати одні ліки, які будуть працювати, компанія повинна тестувати тисячу інших. А фінансувати треба було усю сотню або тисячу цих проєктів, які були", - додає Коляда.

Тобто фармакологічні гіганти закладають кошти, витрачені на провальні проєкти, в той один проєкт, який був успішним, що й підвищує фінальну вартість препарату.

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