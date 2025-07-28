Один укол - мільйон євро. Чому ліки від рідкісних хвороб такі дорогі: пояснює генетик
Рідкісні генетичні захворювання виникають спонтанно й непередбачувано, а вартість ліків для таких пацієнтів може сягати мільйонів євро. Причина - не кількість препарату, а вартість його розробки та малий попит на ринку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук і генетик-геронтолог Олександр Коляда.
Чому виникають рідкісні генетичні хвороби
За його словами, мутації можуть з'являтися в будь-якій клітині незалежно від статі, статусу чи країни проживання людини.
"Кожна наша клітина в будь-який момент часу може майже з однаковою ймовірністю в кожному з генів нашого геному отримати мутацію. І на це не впливає майже нічого з навколишнього середовища", - додає генетик.
Саме тому, за словами генетика, захворювання на кшталт Аддісонової хвороби, що трапляється раз на сотні мільйонів, - це "лотерея".
Чому лікування коштує мільйони
На перший погляд, це здається нелогічним, адже мова йде лише про кілька десятків пацієнтів. Але саме це і є поясненням високої ціни.
"Саме тому, що це один укол на 100 людей у світі. У тому Всесвіті, де ми з вами живемо, ліки розробляють фармацевтичні компанії, які в абсолютній більшості є приватними та комерційними. Це їхній бізнес, вони заробляють на цьому гроші", - пояснює вчений.
Як фармкомпанії рахують вартість ліків
За словами Олександра, у середньому по фармакологічному ринку випуск нового препарату коштує приблизно один-два мільярди доларів. Цей шлях займає приблизно 10 років.
Ринок орфанних захворювань (хвороби, що трапляються дуже рідко, зазвичай менше ніж 1 випадок на 2000 населення - ред.) невеликий, тому прибутки для фармкомпаній теж обмежені. Набагато вигідніше працювати над популярними препаратами, наприклад, проти нежитю, еректильної дисфункції, депресії тощо.
Одна з причин високої ціни - також фінансування провальних проєктів.
"Фармкомпанії включають у вартість усі ті препарати, які не дійшли до ринку. Щоб отримати одні ліки, які будуть працювати, компанія повинна тестувати тисячу інших. А фінансувати треба було усю сотню або тисячу цих проєктів, які були", - додає Коляда.
Тобто фармакологічні гіганти закладають кошти, витрачені на провальні проєкти, в той один проєкт, який був успішним, що й підвищує фінальну вартість препарату.
Вас також може зацікавити:
- Чи справді антиоксиданти можуть сповільнювати старіння
- Генетика чи звички: що більше впливає на тривалість життя
- Скільки років життя додають спорт і здорове харчування