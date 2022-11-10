Один трофей тягне інший. У Резнікова показали, як працює "ленд-ліз" від РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

"Ленд-ліз від Кремля. Трофейний Т-72Б3М 28-ї бригади, захоплений раніше, тягне захоплений сьогодні експортний варіант Т-90 з протиракетними "решітками" на вежі. Російські постачальники обіцяють ще багато найближчими днями", - зазначають у міністерстві. підпис до відео.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Також ми писали, що українським військовим вдалося захопити російський БТР разом з екіпажем, який тепер поповнить обмінний фонд. Це сталося на Запорізькому напрямі.

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