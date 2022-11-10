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Один трофей тянет другой. У Резникова показали, как работает "ленд-лиз" от РФ

Иллюстративное фото: у Резникова показали, как работает "ленд-лиз" от РФ (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают захватывать танки российских оккупантов. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Ленд-лиз от Кремля. Трофейный Т-72Б3М 28-й бригады, захваченный ранее, тянет захваченный сегодня экспортный вариант Т-90 с противоракетной "решеткой" на башне. Российские поставщики обещают еще много в ближайшие дни", - отмечают в министерстве в подписи к видео.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Также мы писали, что украинским военным удалось захватить российский БТР вместе с экипажем, который теперь пополнит обменный фонд. Это произошло на Запорожском направлении.

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