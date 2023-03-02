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Один триває зараз. Посол назвав три поворотних моменти у війні в Україні

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Україна, Четвер 02 березня 2023 13:38
Один триває зараз. Посол назвав три поворотних моменти у війні в Україні Фото: посол назвал три поворотных момента в войне в Украине (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У війні в Україні було три поворотні моменти. Один із них триває зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла з особливих доручень МЗС України Олександра Щерби.

"Зараз, мені здається, третій момент, коли ми маємо показати, що можемо не просто перемагати, а саме перемогти. Ми вже анонсували, що буде російський наступ, ми його відіб'ємо, а потім буде великий український контрнаступ. Від його успіху, від того наскільки переконливою буде наша перемога в ньому, залежить те, чи зможемо ми в принципі остаточно підірвати дух у лавах російських окупантів", - сказав він.

Він також назвав ще два поворотні моменти у війні, які вже пройшли. А саме:

  • Перший. Коли Україна показала, що її не зможуть зламати. Тобто Росія не переможе у цій війні. Це було тоді, коли росіян удалося відкинути з Київської області та Північної та Центральної України.
  • Другий. Був, коли Україна показала, що здатна перемагати. Це був серпень-вересень минулого року, коли було анонсовано та реалізовано український наступ.

"Але не в тому місці, де всі чекали, а врешті-решт у Харківській області. Це була разюча операція і наші партнери (та й ми самі!) побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною" , – уточнив посол.

Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін вже зазнав п'яти великих поразок із початку масштабного вторгнення в Україну. Зокрема, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ РФ було знищити енергосистему країни.

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