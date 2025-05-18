Один стрибок – і перемога: Магучіх тріумфувала в Токіо (відео)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на престижному "золотому" етапі Континентального туру World Athletics, який відбувся в японському Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х World Athletics.
У секторі для стрибків Магучіх стартувала лише на висоті 1,91 м, яку взяла з першої спроби – цього вистачило, аби гарантувати собі перемогу.
Згодом українка також успішно підкорила 1,96 м. Це найкращий результат для змагань у Токіо за останні 24 роки. Востаннє аналогічну висоту тут долала американка Емі Лінн Акуфф у 2001-му.
Серед суперниць українки були чемпіонка світу U20 Міхаела Груба з Чехії, семиразова чемпіонка Греції Татьяна Гусіна та призерка юніорських чемпіонатів Європи – естонка Елізабет Пігела.
"Золотий" етап Континентального туру в Токіо, топ-3
Ця перемога стала для Ярослави вже четвертою поспіль на міжнародному рівні. До цього вона вигравала два етапи Діамантової ліги в Китаї (Сямень і Шанхай), а також брала "золото" на What Gravity Challenge-2025. Загалом, це восьма перемога Магучіх у сезоні-2025.
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