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Один прыжок - и победа: Магучих триумфовала в Токио (видео)

Фото: Ярославап Магучих (x.com/Diamond_League)
Автор: Андрей Костенко

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на престижном "золотом" этапе Континентального тура World Athletics, который состоялся в японском Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х World Athletics.

В секторе для прыжков Магучих стартовала только на высоте 1,91 м, которую взяла с первой попытки - этого хватило, чтобы гарантировать себе победу.

Впоследствии украинка также успешно покорила 1,96 м. Это лучший результат для соревнований в Токио за последние 24 года. Последний раз аналогичную высоту здесь преодолевала американка Эми Линн Акуфф в 2001-м.

Среди соперниц украинки были чемпионка мира U20 Михаэла Груба из Чехии, семикратная чемпионка Греции Татьяна Гусина и призер юниорских чемпионатов Европы - эстонка Элизабет Пигела.

"Золотой" этап Континентального тура в Токио, топ-3

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,96 м
  2. Михаэла Груба (Чехия) - 1,85 м
  3. Татьяна Гусина (Греция) - 1.80 м

Эта победа стала для Ярославы уже четвертой подряд на международном уровне. До этого она выигрывала два этапа Бриллиантовой лиги в Китае (Сямэнь и Шанхай), а также брала "золото" на What Gravity Challenge-2025. В общем, это восьмая победа Магучих в сезоне-2025.

 

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