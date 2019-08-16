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Один з сайтів Європейського центробанку атакували хакери

Новини » Телеком & IT    16.08.2019 - 08:41
Один з сайтів Європейського центробанку атакували хакери
Ілюстративне фото (Pixabey)

У ході хакерської атаки могли викрасти конфіденційну інформацію

На один із веб-сайтів Європейського центрального банку (ЄЦБ) здійснили хакерську атаку, в результаті якої могли вкрасти конфіденційну інформацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідна інформація вказана у заяві ЄЦБ.

"Європейський центральний банк заявив, що один із його веб-сайтів був зламаний сторонніми людьми, які, можливо, вкрали приватну інформацію, включаючи контактні дані", - сказано у повідомленні.

У заяві вказано, що хакери встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер, на якому розміщений Інтегрований словник банківських звітів (BIRD).

Унаслідок цього адреси електронної пошти, інформація про імена та посади 481 передплатника бюлетеня BIRD, можливо, були вкрадені хакерами, зазначає ЄЦБ.

Нагадаємо, влада Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератаки на їх Міністерство закордонних справ (МЗС).

Як писало РБК-Україна, на ефірний сервер телерадіокомпанії "Чорноморка" здійснили кібератаку. Служба безпеки України локалізувала атаку хакерів та блокувала її негативний вплив.

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