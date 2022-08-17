UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один самых защищенных мессенджеров взломали. Утекли сотни номеров

Фото: мессенджер Signal взломали, утекли номера почти двух тысяч пользователей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Телефонные номера и коды доступа 1,9 тысячи пользователей американского мессенджера Signal, который считается одним из самых безопасных в мире, утекли в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Signal.

Данные оказались в открытом доступе из-за взлома Twilio – компании, предоставляющей услуги по проверке телефонных номеров. В компании отметили, что другие данные пользователей (история сообщений, списки контактов, информация о профиле) мошенники не получили.

Сервисная служба мессенджера отправила взломанным пользователям сообщения об отмене регистрации Signal на всех устройствах. Чтобы восстановить доступ к аккаунту, пользователю необходимо повторно зарегистрироваться под своим номером телефона.

Напомним, что Signal – это мессенджер, созданный в 2018 году компанией Open Whisper Systems. Приложение работает на алгоритме сквозного шифрования, благодаря которому доступ к сообщениям имеют только участники чата. Из-за этого механизма Signal считается самым безопасным приложением для обмена информацией.

Ранее сообщалось, что украинцы начали получать в мессенджере Viber фейковые сообщения. Неизвестные запугивают граждан, заявляя, что Служба безопасности Украины якобы прослушивает телефоны.

Также мы писали, что коллаборанты на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ViberTelegram