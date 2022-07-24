Коллаборанты на оккупированных территориях намерены запретить Google и YouTube, - ISW

Коллаборанты заявили, что на временно оккупационных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение любых антироссийских сообщений в регионах.