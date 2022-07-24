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Коллаборанты на оккупированных территориях намерены запретить Google и YouTube, - ISW

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Херсон, Воскресенье 24 июля 2022 05:16
Коллаборанты на оккупированных территориях намерены запретить Google и YouTube, - ISW Фото: оккупационные власти начали запрещать Google и YouTube (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Коллаборанты заявили, что на временно оккупационных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение любых антироссийских сообщений в регионах.

Напомним, СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.

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