ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Один самых защищенных мессенджеров взломали. Утекли сотни номеров

Новина українською →
Вашингтон, Среда 17 августа 2022 01:08
Один самых защищенных мессенджеров взломали. Утекли сотни номеров Фото: мессенджер Signal взломали, утекли номера почти двух тысяч пользователей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Телефонные номера и коды доступа 1,9 тысячи пользователей американского мессенджера Signal, который считается одним из самых безопасных в мире, утекли в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Signal.

Данные оказались в открытом доступе из-за взлома Twilio – компании, предоставляющей услуги по проверке телефонных номеров. В компании отметили, что другие данные пользователей (история сообщений, списки контактов, информация о профиле) мошенники не получили.

Сервисная служба мессенджера отправила взломанным пользователям сообщения об отмене регистрации Signal на всех устройствах. Чтобы восстановить доступ к аккаунту, пользователю необходимо повторно зарегистрироваться под своим номером телефона.

Напомним, что Signal – это мессенджер, созданный в 2018 году компанией Open Whisper Systems. Приложение работает на алгоритме сквозного шифрования, благодаря которому доступ к сообщениям имеют только участники чата. Из-за этого механизма Signal считается самым безопасным приложением для обмена информацией.

Ранее сообщалось, что украинцы начали получать в мессенджере Viber фейковые сообщения. Неизвестные запугивают граждан, заявляя, что Служба безопасности Украины якобы прослушивает телефоны.

Также мы писали, что коллаборанты на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Viber Telegram
NEWS
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного