Один самых защищенных мессенджеров взломали. Утекли сотни номеров

Телефонные номера и коды доступа 1,9 тысячи пользователей американского мессенджера Signal, который считается одним из самых безопасных в мире, утекли в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Signal.

Данные оказались в открытом доступе из-за взлома Twilio – компании, предоставляющей услуги по проверке телефонных номеров. В компании отметили, что другие данные пользователей (история сообщений, списки контактов, информация о профиле) мошенники не получили.

Сервисная служба мессенджера отправила взломанным пользователям сообщения об отмене регистрации Signal на всех устройствах. Чтобы восстановить доступ к аккаунту, пользователю необходимо повторно зарегистрироваться под своим номером телефона.

Напомним, что Signal – это мессенджер, созданный в 2018 году компанией Open Whisper Systems. Приложение работает на алгоритме сквозного шифрования, благодаря которому доступ к сообщениям имеют только участники чата. Из-за этого механизма Signal считается самым безопасным приложением для обмена информацией.