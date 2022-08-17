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Один найбільш захищених месенджерів зламали. Викрадено сотні номерів

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Вашингтон, Середа 17 серпня 2022 01:08
Один найбільш захищених месенджерів зламали. Викрадено сотні номерів Фото: месенджер signal зламали, витекли номери майже двох тисяч користувачів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Телефонні номери і коди доступу 1,9 тисячі користувачів американського месенджера Signal, який вважається одним з найбезпечніших у світі, витекли в інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Signal.

Дані виявилися у відкритому доступі через злом Twilio - компанії, що надає послуги з перевірки телефонних номерів. У компанії відзначили, що інші дані користувачів (історія повідомлень, списки контактів, інформація про профіль) шахраї не отримали.

Сервісна служба месенджера відправила зламаним користувачам повідомлення про скасування реєстрації Signal на всіх пристроях. Щоб відновити доступ до облікового запису, користувачеві необхідно повторно зареєструватися під своїм номером телефону.

Нагадаємо, що Signal – це месенджер, створений в 2018 році компанією Open Whisper Systems. Додаток працює на алгоритмі наскрізного шифрування, завдяки якому доступ до повідомлень мають тільки учасники чату. Через цей механізм Signal вважається найбезпечнішим додатком для обміну інформацією.

Раніше повідомлялося, що українці почали отримувати в месенджері Viber фейкові повідомлення. Невідомі залякують громадян, заявляючи, що Служба безпеки України нібито прослуховує телефони.

Також ми писали, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ мешканців до українських сайтів.

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