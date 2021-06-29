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"Один из самых коррумпированных органов". Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ

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Киев, Вторник 29 июня 2021 16:51
"Один из самых коррумпированных органов". Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ Фото: министр Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью ZN.

"Сейчас ключевой законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" уже поддержали около 150 народных депутатов", - отметил Алексей Чернышев.

По его словам, проект закона предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами.

Проект закона должны рассмотреть в ближайшее время в Верховной раде.

Также в интервью профильный министр сделал акцент на усилении ответственности за подготовку проектной документации и ее экспертизы.

"Будут расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Плюс - введена административная и уголовная ответственность - в том числе и физических лиц за правонарушения в этой сфере. Законопроект об этом тоже готовится", - подчеркнул Алексей Чернышов в интервью.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов сообщил о подписании меморандума о проверке сотрудников на добропорядочность между Минрегионом, НАБУ и ГИАГ.

Согласно документу, Национальное антикоррупционное бюро Украины будет способствовать в проведении конкурсов по отбору кандидатов на должности государственных служащих и работников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

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Алексей Чернышов Министерство регионального развития и строительства ГАСИ
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