"Один из самых коррумпированных органов". Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью ZN.

"Сейчас ключевой законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" уже поддержали около 150 народных депутатов", - отметил Алексей Чернышев.

По его словам, проект закона предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами.

Проект закона должны рассмотреть в ближайшее время в Верховной раде.

Также в интервью профильный министр сделал акцент на усилении ответственности за подготовку проектной документации и ее экспертизы.

"Будут расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Плюс - введена административная и уголовная ответственность - в том числе и физических лиц за правонарушения в этой сфере. Законопроект об этом тоже готовится", - подчеркнул Алексей Чернышов в интервью.