"Один из самых коррумпированных органов". Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью ZN.
"Сейчас ключевой законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" уже поддержали около 150 народных депутатов", - отметил Алексей Чернышев.
По его словам, проект закона предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами.
Проект закона должны рассмотреть в ближайшее время в Верховной раде.
Также в интервью профильный министр сделал акцент на усилении ответственности за подготовку проектной документации и ее экспертизы.
"Будут расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Плюс - введена административная и уголовная ответственность - в том числе и физических лиц за правонарушения в этой сфере. Законопроект об этом тоже готовится", - подчеркнул Алексей Чернышов в интервью.
Напомним, ранее министр Алексей Чернышов сообщил о подписании меморандума о проверке сотрудников на добропорядочность между Минрегионом, НАБУ и ГИАГ.
Согласно документу, Национальное антикоррупционное бюро Украины будет способствовать в проведении конкурсов по отбору кандидатов на должности государственных служащих и работников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.