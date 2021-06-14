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Минрегион подписал меморандум между министерством, ГИАГ и НАБУ, - Чернышов

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 18:38
Минрегион подписал меморандум между министерством, ГИАГ и НАБУ, - Чернышов Фото: Семен Кривонос, Алексей Чернышев и Артем Сытник (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет способствовать проведению конкурсов по отбору кандидатов на должности государственных служащих и работников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Договоренность о сотрудничестве достигнута в рамках меморандума "О проверке сотрудников на добропорядочность", который сегодня подписали министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, директор НАБУ Артем Сытник и председатель ГИАГ Семен Кривонос.

Об этом сообщается на странице Минрегиона в Facebook.

"Сегодня сделан еще один важный шаг в реформировании архитектурно-строительного контроля - подписание меморандума между ГИАГ, НАБУ и Минрегионом. Наша цель - полное преодоление так называемых "схем" и "договоренностей" в сфере, которая ранее считалась в Украине одной из самых коррумпированных", - отметил министр Алексей Чернышов.

Стороны обязуются обмениваться информацией о выявленных признаках коррупционных правонарушений.

В Минрегионе подписали трехсторонний Меморандум между Министерством, ГИАМ и НАБУ Национальное антикоррупционное бюро...

Posted by Минрегион on Monday, June 14, 2021

"Противодействие коррупции в сфере строительства всегда в фокусе внимания детективов НАБУ. Поэтому меморандум будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции", - подчеркнул директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Также документ предусматривает постоянную коммуникацию, в частности, проведение совместных совещаний и рабочих встреч.

"Много лет ГАСИ занимала, к сожалению, место в цепи создания "дополнительной коррупционной стоимости". Поэтому мы очень благодарны НАБУ за эту поддержку, что обеспечит прозрачность в работе сотрудников ГИАГ", - подчеркнул председатель ГИАГ Семен Кривонос.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов сообщил о том, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые направлены на комплексные изменения в сфере градостроительства.

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