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"Один із найкорумпованіших органів". Чернишов розповів, як ліквідовують ДАБІ

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 16:51
"Один із найкорумпованіших органів". Чернишов розповів, як ліквідовують ДАБІ Фото: міністр Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв’ю ZN.

"Наразі ключовий законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" вже підтримали близько 150 народних депутатів", - зазначив Олексій Чернишов.

За його словами, проект закону передбачає лібералізацію процесу дозволів та оформлення будівництва, а також повну діджиталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами.

Проект закону мають розглянути найближчим часом у Верховній раді.

Також в інтерв’ю профільний міністр зробив акцент на посиленні відповідальності за підготовку проєктної документації та її експертизи.

"Будуть розширені повноваження органів місцевого самоврядування у питанні контролю над процесом будівництва. Плюс - запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність - зокрема й фізичних осіб - за правопорушення в цій сфері. Законопроект стосовно цього теж готується", - наголосив Олексій Чернишов в інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про підписання меморандуму про перевірку співробітників на доброчесність між Мінрегіоном, НАБУ та ДІАМ.

Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро України сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування.

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Олексій Чернишов Министерство регионального развития и строительства ГАСИ
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