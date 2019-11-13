Один из раненых бойцов ООС находится в тяжелом состоянии

Один из раненых 12 ноября на Донбассе украинских бойцов в тяжелом состоянии, у второго - средней тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Кириленко.

По его словам, бойцы выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"Печальное известие с фронта: двое военнослужащих получили минно-взрывную травму вблизи Новотроицкого. Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги", - написал Кириленко.

Обоих раненых доставили в Волновахскую районную больницу.

"Состояние здоровья одного раненого тяжелое, другого - средней степени тяжести. Сейчас свою работу делают врачи", - написал он.

Также Кириленко отметил, что трагедия произошла не в районе разведения сил.

Напомним, на Донбассе с начала суток, 12 ноября, в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих.

Также сообщалось, что за сутки 11 ноября боевики провели 16 обстрелов. Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями оружия.