Один з потягів УЗ потрапив у топ залізничних маршрутів Європи

Мова йде про український поїзд 351/352 Київ - Кишинів, маршрут якого був запущений у листопаді 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Як повідомили в компанії, маршрут №351/352 Київ - Кишинів до переліку найкращих поїздів український включив міжнародний туристичний портал Lonely Planet.
"Безперервна робота - не просто робота, але робота більш-менш за графіком - українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення. І хоча мине деякий час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову зможуть сісти на потяг до її зухвалої столиці, відновлення цього сполучення в листопаді після 24 років можна тільки вітати", - сказано в повідомленні Lonely Planet.
В Укрзалізниці відзначили, що маршрут №351/352 Київ - Кишинів називають "Поїздом Перемоги". Він робить зупинку на станції Унгени на заході Молдови Це дає можливість дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом.
"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів - як українців, так і закордонних друзів", - пише прес-служба Укрзалізниці.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" наразі не збирається підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.
Також, раніше "Укрзалізниця" запустила ретро-поїзд у Києві.
Окрім цього було представлено перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.