Один из поездов УЗ попал в топ железнодорожных маршрутов Европы

Речь идет об украинском поезде 351/352 Киев - Кишинев, маршрут которого был запущен в ноябре 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как сообщили в компании, маршрут №351/352 Киев - Кишинев в перечень лучших поездов украинский включил международный туристический портал Lonely Planet.
"Непрерывная работа - не просто работа, но работа более или менее по графику - украинских железных дорог была символом устойчивости в течение жестокого российского вторжения. И хотя пройдет некоторое время, прежде чем путешественники из-за пределов Украины снова смогут сесть на поезд в ее дерзкую столицу, возобновление этого сообщения в ноябре после 24 лет можно только приветствовать", - говорится в сообщении Lonely Planet.
В Укрзализныце отметили, что маршрут №351/352 Киев - Кишинев называют "Поездом Победы". Он делает остановку на станции Унгены на западе Молдовы. Это дает возможность добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом.
"Радуемся такому вниманию к нашему поезду и охотно принимаем на борту наших поездов - как украинцев, так и зарубежных друзей", - пишет пресс-служба Укрзализныци.
Напомним, что "Укрзализныця" пока не собирается повышать цены на билеты на пассажирские поезда, поскольку для многих людей это способ эвакуации из регионов, где продолжаются боевые действия.
Также, ранее "Укрзализныця" запустила ретро-поезд в Киеве.
Кроме этого , был представлен первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот поезд сделал максимально удобным для пассажиров с инклюзией.