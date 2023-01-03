Один из поездов УЗ попал в топ железнодорожных маршрутов Европы

Как сообщили в компании, маршрут №351/352 Киев - Кишинев в перечень лучших поездов украинский включил международный туристический портал Lonely Planet.

"Непрерывная работа - не просто работа, но работа более или менее по графику - украинских железных дорог была символом устойчивости в течение жестокого российского вторжения. И хотя пройдет некоторое время, прежде чем путешественники из-за пределов Украины снова смогут сесть на поезд в ее дерзкую столицу, возобновление этого сообщения в ноябре после 24 лет можно только приветствовать", - говорится в сообщении Lonely Planet.

В Укрзализныце отметили, что маршрут №351/352 Киев - Кишинев называют "Поездом Победы". Он делает остановку на станции Унгены на западе Молдовы. Это дает возможность добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом.

"Радуемся такому вниманию к нашему поезду и охотно принимаем на борту наших поездов - как украинцев, так и зарубежных друзей", - пишет пресс-служба Укрзализныци.