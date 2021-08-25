Один погибший и двое раненых: боевики обстреляли позиции ООС в День независимости

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников в День независимости Украины, 24 августа. В результате обстрелов один воин погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
За прошедшие сутки, 24 августа, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В Луганской и Донецкой области зафиксированы полеты вражеских беспилотников, также сообщается об обстрелах.
"На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Обстрелы зафиксированы в Новомихайловке и Причепиловке - там российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Бойцов срочно и доставили в лечебное учреждение.
"Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное", - уточнили в ООС.
Также командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
"На действия врага предоставлена адекватный ответ", - добавили в ООС.
Напомним, что боевики на Донбассе обстреливают позиции ООС с помощью снайперов. В результате молодой боец был смертельно ранен.
Ранее сообщалось, что боевики свозят военную технику на Донбассе. Оккупанты разместили гаубицы, танки и РСЗО в Луганской и Донецкой области.