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Один погибший и двое раненых: боевики обстреляли позиции ООС в День независимости

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников в День независимости Украины, 24 августа. В результате обстрелов один воин погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 24 августа, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В Луганской и Донецкой области зафиксированы полеты вражеских беспилотников, также сообщается об обстрелах.

"На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в Новомихайловке и Причепиловке - там российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Бойцов срочно и доставили в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"На действия врага предоставлена ​​адекватный ответ", - добавили в ООС.

Напомним, что боевики на Донбассе обстреливают позиции ООС с помощью снайперов. В результате молодой боец был смертельно ранен.

Ранее сообщалось, что боевики свозят военную технику на Донбассе. Оккупанты разместили гаубицы, танки и РСЗО в Луганской и Донецкой области.

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Донбасс