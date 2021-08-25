Один погибший и двое раненых: боевики обстреляли позиции ООС в День независимости

За прошедшие сутки, 24 августа, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В Луганской и Донецкой области зафиксированы полеты вражеских беспилотников, также сообщается об обстрелах.

"На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в Новомихайловке и Причепиловке - там российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Бойцов срочно и доставили в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"На действия врага предоставлена ​​адекватный ответ", - добавили в ООС.