RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Один загиблий та двоє поранених: бойовики обстріляли позиції ООС в День незалежності

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників у День незалежності України, 24 серпня. В результаті обстрілів один воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

За минулу добу, 24 серпня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У Луганській та Донецькій області зафіксовані польоти ворожих безпілотників, також повідомляється про обстріли.

"На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Обстріли зафіксовані в Новомихайлівці та Причепилівці - там російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення. Бійців терміново і доставили в лікувальний заклад.

"Стан здоров'я одного захисника - важкий, іншого - задовільний", - уточнили в ООС.

Також командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

"На дії ворога надана адекватна відповідь", - додали в ООС.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі обстрілюють позиції ООС за допомогою снайперів. В результаті молодий боєць був смертельно поранений.

Раніше повідомлялося, що бойовики звозять військову техніку на Донбасі. Окупанти розмістили гаубиці, танки й РСЗВ в Луганській та Донецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас