Один погибший, другой - травмирован: подробности ДТП в Киеве с участием пьяного водителя грузовика
В Оболонском районе Киева пьяный водитель грузовика сбил на пешеходе двух мужчин. Один из пострадавших погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции и пост в Facebook одного из пострадавших.
Напомним, в больницу в результате ДТП госпитализированы двое пострадавших - как выяснилось, речь идет об историке и публицисте Александре Зинченко и его товарище Александре Шибицком. Последний сегодня скончался в больнице.
Что касается второго пострадавшего - он получил телесные повреждения и сотрясение мозга.
"Ничего не помню. Из фото видно, что я пытался накладывать жгут собственным ремнем..Вчера нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга", - написал Александр Зинченко.
Он добавил, что сейчас для семьи погибшего в ДТП собирают помощь.
"Я очень прошу помочь семье Саши. Ему за неделю должно было быть 25. Все деньги я передам сестре маме", - добавил Александр Зинченко.
Напомним, вчера, 15 октября в Оболонском районе столицы на проспекте Степана Бандеры пьяный водитель грузовика сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате чего были госпитализированы два человека.
После чего патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.
Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК. Виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.