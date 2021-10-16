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Один погибший, другой - травмирован: подробности ДТП в Киеве с участием пьяного водителя грузовика

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Киев, Суббота 16 октября 2021 14:47
Один погибший, другой - травмирован: подробности ДТП в Киеве с участием пьяного водителя грузовика Фото: в Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Оболонском районе Киева пьяный водитель грузовика сбил на пешеходе двух мужчин. Один из пострадавших погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции и пост в Facebook одного из пострадавших.

Напомним, в больницу в результате ДТП госпитализированы двое пострадавших - как выяснилось, речь идет об историке и публицисте Александре Зинченко и его товарище Александре Шибицком. Последний сегодня скончался в больнице.

Что касается второго пострадавшего - он получил телесные повреждения и сотрясение мозга.

"Ничего не помню. Из фото видно, что я пытался накладывать жгут собственным ремнем..Вчера нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга", - написал Александр Зинченко.

Он добавил, что сейчас для семьи погибшего в ДТП собирают помощь.

"Я очень прошу помочь семье Саши. Ему за неделю должно было быть 25. Все деньги я передам сестре маме", - добавил Александр Зинченко.

Напомним, вчера, 15 октября в Оболонском районе столицы на проспекте Степана Бандеры пьяный водитель грузовика сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате чего были госпитализированы два человека.

После чего патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК. Виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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