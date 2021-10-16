Один загиблий, інший - травмований: подробиці ДТП у Києві за участю п'яного водія вантажівки
В Оболонському районі Києва п'яний водій вантажівки збив на пішоході двох чоловіків. Один із постраждалих - загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції та пост у Facebook одного з постраждалих.
Попередьмо було відомо, до лікарні внаслідок ДТП госпіталізовано двох потерпілих - як з'ясувалося, мова йде про історика та публіциста Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького. Останній сьогодні помер у лікарні.
Щодо іншого постраждалого - він отримав тілесні ушкодження та струс мозку.
"Нічого не пам'ятаю. З фото видно, що я намагався накладати жгут власним ременем..Вчора на нас з Олександром Шибицьким на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсеченням та легким струсом мозку", - написав Олександр Зінченко.
Він додав, що наразі для сім'ї загиблого в ДТП збирають допомогу.
"Я дуже прошу допомогти родині Сашка. Йому за тиждень мало бути 25. Усі гроші я передам сестрі мамі", - додав Олександр Зінченко.
Нагадаємо, вчора, 15 жовтня в Оболонському районі столиці на проспекті Степана Бандери п'яний водій вантажівки збив двох людей на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок чого було госпіталізовано двох людей.
Після чого патрульні зупинили порушника на Столичному шосе та затримали.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.