Один из подозреваемых по делу гибели 39 мигрантов признался в сговоре

Фото: грузовик, в котором нашли тела (PA MEDIA)

Водитель грузовика заявил, что не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Водитель грузовика, в котором обнаружили тела 39 въетнамских мигрантов, признался, что участвовал в сговоре по переправке нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщает издание, Морис Робинсон сообщил, что он с несколькими подельниками перевозил мигрантов в период с 1 мая 2018 года по 24 октября текущего года. При этом, он не признает себя виновным в непредумышленном убийстве.

Водитель грузовика выступил в суде по видеосвязи из тюрьмы Белмарша, в которую его поместили до следующего слушания, которое назначено на 13 декабря.

Его, как и еще четырех задержанных, подозревают в непредумышленном убийстве и сговоре с целью совершения преступлений в сфере торговли людьми.

Также сообщается, что трое задержанных уже вышли под залог.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Ранее сообщалось, что по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцами. Полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми. Задержание во Вьетнаме произошло после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии.

Кроме того, во Въетнаме полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Эссексе. Полиция расследует происшествие как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми.