Одному з полонених українських моряків необхідне медичне обстеження

Фото: Василь Сорока (з відкритих джерел)

Медичного обстеження потребує Василь Сорока

Український моряк Василь Сорока, який перебуває у військовому полоні в Російській Федерації, потребує медичного обстеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адвоката моряків Сергія Бадамшина у Facebook.

За словами адвоката, поранення руки, яке Сорока отримав під час нападу ВМС РФ на українські кораблі у Керченській протоці, досі не відновлюється.

"Поранена рука так і не відновлюється. Болить. Набряк не спав. Залишилися осколки. Потрібно обстеження, вирішення питання щодо операції та реабілітації", - написав він.

Також Бадамшин відзначив, що російські лікарі поводяться безвідповідально та відмовляються надавати медичну допомогу.

"Мене засмучує безвідповідальність деяких лікарів. Незважаючи на неодноразові звернення, не дано рекомендацій щодо реабілітації і відновлення. Медичну документацію по заяві також не надано", - написав адвокат.

Бадамшин додав, що наразі Сорока потребує медичного обстеження, вирішення питання щодо операції та подальшої реабілітації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокати затриманих в Керченській протоці українських моряків оскаржили рішення суду в Москві про продовження їм арешту.

Додамо, суд у Росії 16 січня продовжив термін арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.