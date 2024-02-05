Один на один за 10 тисяч. Мудрик запропонував футбольне парі критику з дивана

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не впорався з критикою і викликав нав'язливого вболівальника команди на очний поєдинок зі солідним призовим фондом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Українець провів 19 хвилин проти "Вулверхемптона" в 23-му турі чемпіонату Англії та встиг оформити результативну передачу під завісу зустрічі. "Сині" зазнали болісної поразки (2:4) та нарвалися на невдоволення фанатів.

Мудрик став одним із об'єктів критики вболівальників лондонців. Зокрема, один із них передав редакції видання листування з коштовним вінгером в одній зі соцмереж. У переписці спортсмен запропонував фанату зіграти у футбол на гроші. Загалом між ними відбулася малоприємна віртуальна розмова:

Фанат: Що за хр*нь з тобою відбувається? Ти що, забув, як грати у футбол? Щось потрібно змінити. Можливо, провести кілька тренувань з гри один в один. Щоразу, коли ти граєш, то в нас на гравця менше.

Мудрик: Приходь зіграти один на один на 10000 фунтів.

Фанат: Бро, я вже готовий особисто платити тобі гроші щоразу, коли ти будеш забивати.

Мудрик: Ти непоганий у футболі?

Фанат: Забий за нас, будь ласка.

Мудрик перебрався в "Челсі" минулої зими за 70 млн євро. У нинішньому сезоні українець провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Утім, лише в одному поєдинку вінгер провів на полі всі 90 хвилин. Середній же час Мудрика на полі – 44 хвилини.