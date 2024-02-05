Один на один за 10 тысяч. Мудрик предложил футбольное пари критику с дивана

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик не справился с критикой и вызвал навязчивого болельщика команды на очный поединок с солидным призовым фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Украинец провел 19 минут против "Вулверхэмптона" в 23-м туре чемпионата Англии и успел оформить результативную передачу под занавес встречи. "Синие" потерпели болезненное поражение (2:4) и нарвались на недовольство фанатов.

Мудрик стал одним из объектов критики болельщиков лондонцев. В частности, один из них передал редакции издания переписки с ценным вингером в одной из соцсетей. В переписке спортсмен предложил фанату сыграть в футбол на деньги. В общем, между ними состоялся малоприятный виртуальный разговор:

Фанат: Что за хр*нь с тобой происходит? Ты забыл, как играть в футбол? Что-то нужно изменить. Возможно, провести несколько тренировок по игре один в один. Каждый раз, когда ты играешь, у нас на игрока меньше.

Мудрик: Приходи сыграть один на один на 10000 фунтов.

Фанат: Бро, я уже готов лично платить тебе деньги всякий раз, когда ты будешь забивать.

Мудрик: Ты хорош в футболе?

Фанат: Забей за нас, пожалуйста.

Мудрик перебрался в "Челси" прошлой зимой за 70 млн евро. В нынешнем сезоне украинец провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи. Впрочем, только в одном поединке он провел на поле все 90 минут. Среднее же время Мудрика на поле – 44 минуты.