Один з найбільших в Росії. Коваленко розповів про атакований вночі НПЗ

Атаки на Уфу

Цієї ночі росіяни пожалілись на звуки вибухів на території Уфи. Як пізніше з'ясувалось безпілотники атакували місцевий НПЗ, внаслідок чого сталась пожежа.

За словами очевидців, атака відбулась після першої ночі. Через вибухи спрацювала сигналізація в автомобілях. Місцеві Telegram-канал стверджували, що в Головному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій Росії пізніше підтвердили пожежу на НПЗ. Вже після третьої ночі пожежники нібито локалізували вогонь.

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