Один из крупнейших в России. Коваленко рассказал об атакованном ночью НПЗ

Атаки на Уфу

Этой ночью россияне пожаловались на звуки взрывов на территории Уфы. Как позже выяснилось беспилотники атаковали местный НПЗ, в результате чего произошел пожар.

По словам очевидцев, атака состоялась после часа ночи. Из-за взрывов сработала сигнализация в автомобилях. Местные Telegram-канал утверждали, что в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций России позже подтвердили пожар на НПЗ. Уже после трех ночи пожарные якобы локализовали огонь.

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