Один з найбільших імпортерів російської нафти відмовиться від покупок у разі санкцій США

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп попередив, що країни, які купують російські експортні товари, можуть зіткнутися з санкціями, якщо Москва не досягне мирної угоди з Україною протягом 50 днів.

За словами Пурі, Індія повинна бути в змозі вирішити будь-які проблеми з російським імпортом, звернувшись за поставками з інших країн. Він зазначив, що на ринку з'являється багато нових постачальників, таких як Гайана, а також поставки від наявних виробників, таких як Бразилія і Канада.

Крім того, Індія нарощує обсяги розвідки і видобутку.

"Я абсолютно не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія диверсифікувала джерела поставок, і, по-моєму, ми розширили свою географію закупівель з 27 країн, у яких ми раніше закуповували продукцію, до 40 країн зараз", - сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.

У разі перебоїв з поставками з Росії, державна Indian Oil Corp "повернеться до тієї самої схеми (поставок), яку використовували до "української кризи", коли російські поставки до Індії були нижчими за 2%", - заявив журналістам на заході голова компанії А.С. Сахні.