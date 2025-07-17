Один крупнейших импортеров российской нефти откажется от покупок в случае санкций США

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, покупающие российские экспортные товары, могут столкнуться с санкциями, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней.

По словам Пури, Индия должна быть в состоянии решить любые проблемы с российским импортом, обратившись за поставками из других стран. Он отметил, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана, а также поставки от существующих производителей, таких как Бразилия и Канада.

Кроме того, Индия наращивает объемы разведки и добычи.

"Я совершенно не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, мы расширили свою географию закупок с 27 стран, у которых мы раньше закупали продукцию, до 40 стран сейчас", - сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.

В случае перебоев с поставками из России, государственная Indian Oil Corp "вернется к той же схеме (поставок), которая использовалась до "украинского кризиса", когда российские поставки в Индию были ниже 2%", - заявил журналистам на мероприятии председатель компании А.С. Сахни.