Один з навідників ракет на Грозу отримав 15 років в'язниці, але є нюанс

Колишнього поліцейського, який перейшов на бік Росії під час окупації Харківської області, заочно засуджено до 15 років ув’язнення. Його підозрюють у наведенні ракет "Іскандер" на село Гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними прокуратури, суд визнав винним колишнього поліцейського у державній зраді. Йому призначено покарання у виді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави у правоохоронних органах, строком на 3 роки.

Відомо, що засуджений під час окупації Чкаловської селищної територіальної громади працював у поліції і добровільно співпрацював з росіянами. Окупанти видали йому вогнепальну зброю та автівку із позначкою - літерою "Z".

Також чоловік намагався створити колектив для співпраці з ворогом. Він показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки на території району з метою недопущення наступу українських військових.

Влітку 2022 року його було призначено "начальником відділу карного розшуку" у псевдоправоохоронному органі окупантів у селищі Шевченкове Куп’янського району. Там він контролював діяльність відділу, затримував місцевих мешканців та особисто допитував їх.

"Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються", - сказано у повідомленні.

Варто також нагадати, що засудженого та його брата підозрюють у наведенні ракети по кафе у селі Гроза.