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Один из наводчиков ракет на Грозу получил 15 лет тюрьмы, но есть нюанс

Пятница 25 октября 2024 19:21
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Один из наводчиков ракет на Грозу получил 15 лет тюрьмы, но есть нюанс Иллюстративное фото: один из наводчиков ракет на Грозу получил 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бывший полицейский, перешедший на сторону России во время оккупации Харьковской области, заочно приговорен к 15 годам заключения. Его подозревают в наведении ракет "Искандер" в село Гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным прокуратуры, суд признал виновным бывшего полицейского в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства в правоохранительных органах, сроком на 3 года.

Известно, что осужденный во время оккупации Чкаловской поселковой территориальной общины работал в полиции и добровольно сотрудничал с россиянами. Оккупанты выдали ему огнестрельное оружие и автомобиль с пометкой - буквой "Z".

Также мужчина пытался создать коллектив для сотрудничества с врагом. Он показал российским военным места для лучшего тактического и стратегического расположения вражеской артиллерии и другой техники на территории района с целью недопущения наступления украинских военных.

Летом 2022 года он был назначен «начальником отдела уголовного розыска» в псевдоправоохранительном органе оккупантов в поселке Шевченково Купянского района. Там он контролировал деятельность отдела, задерживал местных жителей и лично допрашивал их.

"Поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбытия им наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания. Пока он уклоняется от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, сроки давности останавливаются", - сказано в сообщении.

Стоит также напомнить, что осужденного и его брата подозревают в наведении ракеты по кафе в селе Гроза.

Ракетный удар по Грозе

Напомним, 5 октября 2023 года россияне нанесли удар по поселку Гроза Харьковской области. Тогда враг попал "Искандером" в кафе и магазин, где на момент удара происходили поминки за павшим воином.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков ракеты "Искандер" , которой войска РФ обстреляли деревню. Ими оказались два брата – они перешли на сторону врага во время оккупации села и вместе с семьями переехали в РФ.

Из - за ракетного удара в поселке Гроза погибли 59 человек . 12 октября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что полиция идентифицировала все жертвы.

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