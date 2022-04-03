Один мэр и главы трех общин в Луганской области оказались предателями, - Гайдай

В Луганской области на сторону оккупанта перешли четыре главы местных общин. В частности, главы Рубежного, Мелового, Марковки и Станицы Луганской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Среди глав общин есть четыре предателя в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", - отметил он.
Отметим, на сторону оккупантов перешли:
Напомним, ранее сообщалось, что на "нового мэра" Бердянска Александра Сауленко завели уголовное дело, его подозревают в коллаборационизме.
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