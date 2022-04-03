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Один мер і голови трьох громад у Луганській області виявилися зрадниками, - Гайдай

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t.me dom_channel)
Автор: Юлія Бойко

У Луганській області на бік окупанта перейшли чотири голови місцевих громад. Зокрема, голови Рубіжного, Мілового, Марківки та Станиці Луганської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Серед голів громад є чотири зрадники в Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих обличчях після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", - зазначив він.

Зазначимо, на бік окупантів перейшли:

  • міський голова Рубіжного Сергій Хортів
  • голова Марківської громади Іван Дзюба
  • голова Міловської громади Олег Савченко
  • голова Станично-Луганської громади Альберт Зінченко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на "нового мера" Бердянська Олександра Сауленка завели кримінальну справу, її підозрюють у колабораціонізмі.

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ЛуганськВійна Росії проти України