Один из крупнейших городов Индии почти неделю без воды

Люди бьются за воду, стоя в длинных очередях
Один из крупнейших городов Индии Ченнаи, численность которого превышает четыре миллиона человек, шестой день остается без воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Отмечается, что люди борются за воду, стоя в длинных очередях, многие не могут принять душ. Так, отели предупреждают клиентов об ограниченном использовании воды.
Чрезвычайная ситуация в городе возникла после того, как на этой неделе из-за жары высохли четыре городских водохранилища.
Сообщается, что в городе еще осталось немного воды в запасе. Однако большая часть населения Ченнаи теперь возлагается исключительно на правительственные танкеры, поставляющие воду населению. Вместе с тем, отмечается, что пока танкер доставит воду в город, пройдет четыре дня.
Некоторые граждане платят большие суммы денег частным компаниям за доставку воды к их частным домам.
Иногда люди пытаются достать воду из колодцев, но качество подземных вод оставляет желать лучшего.
Напомним, в нескольких районах индийского штата Бихар из-за жары погибли по меньшей мере 70 человек, многие были госпитализированы.
Как писало РБК-Украина ранее, в Индии за стихийных бедствий погибли более 30 человек.