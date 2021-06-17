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Один з найбільших банків України змінив назву

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Україна, Четвер 17 червня 2021 10:39
Один з найбільших банків України змінив назву Фото: Райффайзен Банк Аваль змінив назву на Райффайзен Банк (aval.ua)
Автор: Олександр Білоус

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" з 17 червня 2021 року офіційно змінило свою назву на акціонерне товариство "Райффайзен Банк". Відповідні зміни внесено до статуту банку та державного реєстру.

Про це повідомляє прес-служба банка.

Як наголошується в повідомленні, "Райффайзен Банк" продовжує виконувати всі зобов'язання як правонаступник "Райффайзен Банку Аваль" перед клієнтами і контрагентами.

"У зв'язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися у відділення, перевипускати карти або переоформляти раніше подані документи. Банк працює у звичайному режимі",- додали в прес-службі.

Банк "Аваль" заснований в 1992 році. У серпні 2005 року австрійська група Raiffeisen Int купила 93% Банку "Аваль" за 1 млрд доларів. При покупці було вирішено зберегти бренд "Аваль". Зараз найбільшими акціонерами банку є Raiffeisen Bank International (68,27% акцій) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 30%.

"Райффайзен Банк Аваль" серед українських банків посідає третє місце за кількості відділень - 396 на 1 січня 2021 року. Крім того, він знаходиться на третьому місці по прибутку - 3,741 млрд гривень за 2020 рік.

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