Один из крупнейших банков Франции уходит из России

Сообщается, что Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в России, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в "Росбанке" и его страховых дочерних компаний.

"Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.