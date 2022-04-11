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Один из крупнейших банков Франции уходит из России

Фото: банк Societe Generale уходит из России (wikimedia by Mohamed Yahya)
Автор: Артем Горовенко

Один из крупнейших французских банков Societe Generale принял решение уйти с российского рынка. А также продать свою долю в "Росбанке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Сообщается, что Societe Generale прекращает банковскую и страховую деятельность в России, также уже подписано соглашение о продаже своей доли в "Росбанке" и его страховых дочерних компаний.

"Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший американский банк JPMorgan сворачивает свою деятельность на территории России из-за войны против Украины.

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