Один з найбільших банків Франції йде з Росії

Один з найбільших французьких банків Societe Generale прийняв рішення піти з російського ринку. А також продати свою частку в "Росбанку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банка.
Повідомляється, що Societe Generale припиняє банківську і страхову діяльність в Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в "Росбанку" та його страхових дочірніх компаній.
"Завдяки цій угоді, укладеній після декількох тижнів інтенсивної роботи, Група ефективно і впорядковано піде з Росії, забезпечивши при цьому спадкоємність для своїх співробітників і клієнтів", - йдеться в повідомленні.
Також уточнюється, що завершення всіх операцій має відбутися в найближчі тижні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший американський банк JPMorgan згортає свою діяльність на території Росії через війну проти України.
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