Один из КПВВ на админгранице с Крымом закрывают для авто

На административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что в связи с реконструкцией пунктов пропуска с 23 сентября на КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов, машины будут перенаправляться на КПВВ "Чаплинка", который будет работать в обычном режиме.

На КПВВ "Чонгар" пропуск будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства. В случае других изменений на этих КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что на административной границе с Крымом начали строить новые КПВВ. Ожидается, что строительство новых пропускных пунктов завершится до 15 ноября.

Ранее также сообщалось, что в Станице Луганской на мосту установили веб-камеру для мониторинга восстановления разрушенного моста. Отметим, через этот мост проходит единственная дорога, которая связывает Украину с оккупированными районами Луганской области.